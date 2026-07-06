Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило три тысячи человек

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Без крова остались более 17 тысяч граждан.

Землетрясения в Венесуэле: сколько погибших на сегодня

Фото: www.globallookpress.com/Zhu Yubo

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Число погибших в результате мощных землетрясений в Венесуэле увеличилось до 3 342 человек. Об этом сообщил председатель республиканского парламента Хорхе Родригес.

«Официальный отчет. 5 июля 2026 года. Погибшие: 3 342», — привел он в своем Telegram-канале последние данные правительства.

Он также отметил, что число пострадавших составило 16 740 человек, а в ходе поисково-спасательных операций удалось спасти 6 462 человека. Медицинская помощь понадобилась 23 820 гражданам, добавил Родригес.

Говоря о масштабах разрушений, глава парламента сообщил, что 190 зданий оказались полностью уничтожены, еще 856 получили серьезные повреждения. Без крыши над головой остались 17 345 человек. Для них в разных регионах страны развернули 79 временных лагерей.

Землетрясения в Венесуэле

Два разрушительных землетрясения произошли в ночь на 25 июня. Магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5. Эпицентр находился в 56 километрах от города Валенсия. Сейсмическую активность ощутили не только в столице страны Каракасе, но и в Гайане.

Землетрясения в Венесуэле стали самыми мощными в стране с 1900 года. Власти объявили семидневный национальный траур по погибшим.

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