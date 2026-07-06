Одиннадцать дронов ВСУ сбили на подлете к Москве
На месте падения фрагментов беспилотников работают экстренные службы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»
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Средства противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
О ликвидации трех летательных аппаратов противника глава города написал в 2:21 по московскому времени. Однако в 2:44 градоначальник рассказал о нейтрализации еще четырех украинских дронов, столько же сбили и к 3:15. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — подчеркнул Собянин.
Киевский режим на протяжении нескольких недель предпринимает попытки нанести удары по российской столице с помощью беспилотников. Власти Москвы, в свою очередь, заявляли об успешном перехвате вражеских дронов на подлете к городу.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что свыше 200 украинских беспилотников пытались атаковать Московский регион. Значительная часть дронов противника была ликвидирована на дальних подступах, еще 62 летательных аппарата нейтрализовали вблизи столицы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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