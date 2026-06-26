«Отрезал полноги»: Галину Бокашевскую потрясла история российского бойца

Заслуженная артистка Бокашевская рассказала о мужестве бойца ВС РФ

Заслуженная артистка России Галина Бокашевская вместе с другими артистами, которые приезжали в зону СВО с концертами, чтобы поддержать российских солдат и поднять им боевой дух, жила не в гостиницах, а в укрытиях под землей, бок о бок с героями. Об этом она рассказала в интервью 5-tv.ru на благотворительном показе ледового спектакля Татьяны Навки «Дневник памяти».

«И не квартира, и не гостиница — под землей, там же с ребятами, конечно. У нас мальчишки с ребятами, девочкам дают отдельное подземелье. Там безопасно, я хочу вам сказать», — поделилась она.

После концертов Галина Анатольевна любила общаться с бойцами по душам. Она рассказала историю, которая возьмет за душу абсолютно любого: как молодой боец из Ростова-на-Дону, несмотря на потерю половины ноги, ночью преодолел заминированное поле.

«В Ростове-на-Дону мы навестили разведчика, которому оторвало ступню ноги. Даже не ступню, а полноги. Он под покровом ночи нашел ближайший блиндаж, вызвал к себе дрон, на котором ему сбросили медицинские инструменты, и он сам себе сделал операцию — отрезал полноги, чтобы быть в сознании. <…> Он там находился 30 дней. <…> Потом он понимал, что надо спасаться, и он полз по ночам через поле. Он мог, конечно, подорваться, но он спасся, его подобрали, отвезли», — отметила Бокашевская.

Галина Бокашевская также рассказала, что на концертах в зоне СВО артисты поют для бойцов веселые песни о доме и родных. Ведь их задача — поддержать солдат, напомнить, что их ждут, ими гордится семья и вся страна.

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