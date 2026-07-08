Каталог потенциальных угроз: какие вирусы могут спровоцировать новые пандемии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 55 0

Исследователям известно о 239 видах патогенов, способных заражать человека.

Какие вирусы могут спровоцировать новые пандемии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Daily Mail: названы вирусы, которые могут спровоцировать новые пандемии

Исследователи определили список наиболее опасных патогенов, способных вызвать будущую глобальную катастрофу. Об этом сообщило Daily Mail.

Специалисты Эдинбургского университета опубликовали каталоге наиболее рискованных РНК-вирусов, способных передаваться людям. Они отметили, что ключевую угрозу представляют такие заболевания, как птичий грипп и коронавирусы, схожие с SARS — тяжелым острым респираторным синдром.

Особенную тревогу вызывают новые штаммы, родственные кори. Если подобный вирус научится легко распространяться между людьми, последствия могут оказаться тяжелее, чем при пандемии COVID-19.

В перечень наиболее опасных патогенов также включены вирусы Эбола, Марбург и Нипах, которые характеризуются крайне высокой летальностью.

Как пояснил профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Марк Вулхаус, пандемии чаще всего провоцируются именно РНК-вирусами. Сейчас ученым известно о 239 видах таких патогенов, способных заражать человека. Хотя в природе их могут существовать миллионы.

Основная проблема заключается не в самом факте заражения от животного, а в способности вируса преодолевать биологические барьеры для стабильной передачи от человека к человеку.

Птичий грипп считается критической угрозой из-за его постоянной мутации в дикой природе и регулярных случаев заражения млекопитающих.

Кроме того, эксперты обращают внимание на высокую контагиозность кори, которая может стать базой для появления «Болезни X». Если новый вирус унаследует ее способность заражать до 90% непривитых контактов, мир столкнется с беспрецедентным вызовом.

Вирусы Эбола и Марбург хоть и убивают до 90% зараженных, считаются менее склонными к созданию пандемии из-за того, что симптомы проявляются слишком быстро, позволяя оперативно изолировать очаг.

В то же время патогены, способные распространяться до появления серьезных признаков болезни, представляют собой скрытую и максимально серьезную опасность для человечества.

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