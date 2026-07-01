Эбола не дремлет: число погибших от лихорадки в Конго выросло до 399 человек

Число погибших от лихорадки Эбола в Конго выросло до 399 человек

Число скончавшихся от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 399 человек. Об этом сообщило министерство по делам связи и СМИ страны.

Отмечается, что подтверждено 1333 случая заболевания, при этом 189 человек вылечились. Уровень летального исхода также повысился, и теперь составляет 29,7%.

Ранее 5-tv.ru писал о рекордных темпах распространения лихорадки в Африке. Еще шесть дней назад, 25 июня, стало известно, что почти 300 человек умерли от Эболы, а суммарное количество зараженных превысило тысячу человек.

Кроме того, вирус уже просочился в Европу. Во Франции зафиксирован случай заражения у врача, вернувшегося из гуманитарной миссии в ДРК.

Продолжающаяся вспышка вируса в Уганде побудила французские санитарные службы усилить контроль за людьми, возвращающимися из этих регионов.

Лихорадка Эбола

Вирус Эбола передается при прямом контакте с кровью и биологическими жидкостями инфицированного человека после появления симптомов. Инкубационный период составляет от двух до 21 дня. Симптомы болезни включают высокую температуру, слабость, рвоту и диарею.

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