ЗРК «Тор» сорвал атаку дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 50 0

Расчет РЛС обнаружил приближение целей и уничтожил их пусками ракет.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

ЗРК «Тор» сорвал атаку дронов ВСУ в Днепропетровской области

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» группировки войск «Восток» в ходе мониторинга воздушного пространства обнаружил приближение воздушных целей в Днепропетровской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Зенитчики взяли их на сопровождение и уничтожили пусками ракет. Среди пораженных — разведывательные БПЛА «Шарк», «Лелека», а также Firepoint 1 и Firepoint 2.

Начальник расчета с позывным «Скала» рассказал о тактике поражения низколетящих целей: расчет всегда находится в постоянной боевой готовности — готов в кратчайшее время выехать из укрытия и отработать по цели. Если беспилотник летит на обычных высотах (например, 900 метров), ракета идет напрямую. Но если цель идет предельно низко, ракета уходит вверх и поражает ее сверху вниз.

Боевая работа проводилась с использованием систем автоматизированного управления и связи отечественного производства.

В результате слаженных действий дежурного расчета атака беспилотной авиации ВСУ на этом участке была сорвана.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Спецоперация
3 июл
Армия России освободила Александровку в Днепропетровской области
3 июл
FPV-дроны сорвали подвоз боеприпасов для боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 июл
Окопные свечи и сухой душ: как волонтеры из Москвы поддерживают бойцов СВО
2 июл
Армия России освободила Пискуновку в ДНР
2 июл
Логистический центр ВСУ, АЗС и газохранилище: раскрыты цели ударов России по военным объектам на Украине
2 июл
Беспилотники «Молния-Р» вскрыли позиции боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
1 июл
Армия России освободила населенные пункты Копани и Украинское в зоне проведения спецоперации
1 июл
Мобильные огневые группы отразили налет дронов в ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
30 июн
Армия России освободила Малиновку в ДНР, Ровное и Лесное в Запорожской области
30 июн
Артиллерия уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:53
В Финляндии закрыли воздушное и водное пространство из-за украинских БПЛА
12:49
Дрозденко сообщил о последствиях массовой атаки беспилотников ВСУ на Ленобласть
12:45
Умер один из основателей российского IT-рынка Александр Калинин
12:42
Армия России нанесла удары по нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области
12:32
Лантратова: в ООН осудили пытки российских военнопленных со стороны ВСУ
12:24
Тихо погас огонь «Ромэна»: жизнь и карьера Екатерины Жемчужной

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Не игнорируйте сухость: как сохранить здоровье глаз людям после 50 лет
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео