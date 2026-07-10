В Азове Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись два нефтехранилища

Сотрудники оперативных служб работают на местах происшествий. Идет ликвидация пожаров.
Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ранним утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали Ростовскую область. Киевские боевики направили на регион порядка 30 БПЛА. Многие из летательных аппаратов были сбиты, однако без последствий на земле не обошлось. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате атаки вражеских дронов в Азове загорелись два нефтехранилища. По имеющемся данным, погибших и раненых среди сотрудников предприятий нет.
Экстренные службы, в том числе огнеборцы работают на местах происшествий, идет ликвидация пожаров. Юрий Слюсарь отметил: главная задача — локализовать возгорание и не допустить распространение огня.
В ходе атаки на Ростовскую область в Таганроге также пострадал частный дом: выбиты окна и двери. С хозяевами все в порядке, помощь медиков им не понадобилась. После оперативного совещания, которое было посвящено ликвидации последствий атаки ВСУ, губернатор поручил оказать пострадавшим от налетов дронов поддержку.
Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что после атаки БПЛА в городе эвакуировали людей, чьи дома попали в зону ЧС. Сейчас в пункте временного размещения находятся 44 человека, семь из которых — дети.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 10 июл
- Силы ПВО уничтожили 144 украинских беспилотника над территорией России
- 10 июл
- В Таганроге после атак беспилотников ввели локальный режим ЧС
- 10 июл
- После атаки БПЛА в Таганроге эвакуировали людей, чьи дома попали в зону ЧС
- 10 июл
- В Краснодарском крае в результате атаки дронов ВСУ произошел пожар на НПЗ
- 10 июл
- В округе Ставрополья ввели режим ЧС после атаки БПЛА и пожара на промобъекте
- 9 июл
- Часть Запорожской и Херсонской областей осталась без света в результате атак ВСУ
- 9 июл
- В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя
- 9 июл
- Силы ПВО уничтожили 152 украинских беспилотника в небе над Россией
- 9 июл
- Беспилотники ВСУ атаковали два танкера в Таганрогском заливе
- 9 июл
- Возгорание произошло на предприятии в Ставрополье в результате атаки дронов ВСУ
Читайте также
88%
Нашли ошибку?