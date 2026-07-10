В Азове Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись два нефтехранилища

Ранним утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали Ростовскую область. Киевские боевики направили на регион порядка 30 БПЛА. Многие из летательных аппаратов были сбиты, однако без последствий на земле не обошлось. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки вражеских дронов в Азове загорелись два нефтехранилища. По имеющемся данным, погибших и раненых среди сотрудников предприятий нет.

Экстренные службы, в том числе огнеборцы работают на местах происшествий, идет ликвидация пожаров. Юрий Слюсарь отметил: главная задача — локализовать возгорание и не допустить распространение огня.

В ходе атаки на Ростовскую область в Таганроге также пострадал частный дом: выбиты окна и двери. С хозяевами все в порядке, помощь медиков им не понадобилась. После оперативного совещания, которое было посвящено ликвидации последствий атаки ВСУ, губернатор поручил оказать пострадавшим от налетов дронов поддержку.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что после атаки БПЛА в городе эвакуировали людей, чьи дома попали в зону ЧС. Сейчас в пункте временного размещения находятся 44 человека, семь из которых — дети.

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