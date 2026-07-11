Санду выдвинула кандидатуру Василия Тофана в премьер-министры Молдавии

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 42 0

По словам президента Молдавии, это решение было принято по итогам обсуждений с парламентскими фракциями, исходя из целей и приоритетов страны

Бизнесмен Тофан может стать премьер-министром Молдавии

Фото: youtube

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Президент Молдавии Майя Санду выдвинула бизнесмена Василия Тофана на должность премьер-министра республики. О своем решении глава государства объявила после консультаций с парламентскими фракциями.

«Исходя из целей и приоритетов Республики Молдова, я приняла решение выдвинуть Василия Тофана в качестве кандидата на должность премьер-министра Республики Молдова», — сказала Санду в ходе совместного брифинга с Тофаном и председателем парламента Игорем Гросу.

Кандидатуру Тофана ранее предложила правящая Партия действия и солидарности (ПДС), которая контролирует парламентское большинство. По словам Гросу, фракция готова полностью поддержать претендента на пост главы правительства. Одной из ключевых задач будущего кабинета он назвал продолжение курса на европейскую интеграцию.

Согласно Конституции Молдавии, в течение 15 дней Тофан должен представить парламенту программу работы нового правительства и его состав для утверждения.

Василий Тофан известен в стране как предприниматель и инвестор. Ранее он оказывал поддержку ПДС и Майе Санду во время избирательных кампаний.

Необходимость назначения нового премьера возникла после неожиданной отставки Александра Мунтяну. По данным наблюдателей, причиной его ухода могли стать разногласия с президентом по вопросам кадровой политики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр страны Александр Мунтяну объявил об уходе в отставку. По его словам, он принял такое решение, поскольку больше не может исполнять обязанности главы правительства в соответствии со своими принципами и убеждениями. Политик отметил, что, соглашаясь возглавить кабинет министров, рассчитывал внести вклад в позитивные преобразования в стране.

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