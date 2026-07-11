«Обижали и гнобили»: Mia Boyka об отношениях с абьюзером

Mia Boyka была в отношениях с абьюзером, который обижал и гнобил ее

Российская певица Мария Бойко, известная как Mia Boyka, пережила абьюзивные отношения и находилась в финансовой зависимости от мужчины, который запрещал ей работать. Об этом она рассказала в подкасте на YouTube.

«Когда тебя так долго держали в клетке, обижали, гнобили весь твой потенциал, а ты — птичка. <…> У меня глаз дергался. Но ты же влюбляешься, думаешь: „Мы будем строить семью“, и зачем мне уже эта карьера», — рассказала артистка.

По словам певицы, партнер унижал ее и обесценивал ее произведения, говоря, что она — «не Полина Гагарина» (популярная российская певица — Прим. ред.).

Токсичные отношения кончились больше года назад. После того, как Мария сбросила с себя этот груз, ее музыкальная карьера стала развиваться — теперь артистка знает себе цену и предъявляет к партнеру очень высокие требования.

Ранее в Набережных Челнах мужчины устроили флешмоб на концерте Mia Boyka — они пришли на выступление в розовой одежде, таки образом припомнив певице ее высказывание о том, что это «не мужской» цвет

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