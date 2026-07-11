«Обижали и гнобили»: Mia Boyka об отношениях с абьюзером

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 2 911 0

Певица была финансово зависима от мужчины, который запрещал ей работать.

Mia Boyka рассказала об отношениях с абьюзером

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mia Boyka была в отношениях с абьюзером, который обижал и гнобил ее

Российская певица Мария Бойко, известная как Mia Boyka, пережила абьюзивные отношения и находилась в финансовой зависимости от мужчины, который запрещал ей работать. Об этом она рассказала в подкасте на YouTube.

«Когда тебя так долго держали в клетке, обижали, гнобили весь твой потенциал, а ты — птичка. <…> У меня глаз дергался. Но ты же влюбляешься, думаешь: „Мы будем строить семью“, и зачем мне уже эта карьера», — рассказала артистка.

По словам певицы, партнер унижал ее и обесценивал ее произведения, говоря, что она — «не Полина Гагарина» (популярная российская певица — Прим. ред.).

Токсичные отношения кончились больше года назад. После того, как Мария сбросила с себя этот груз, ее музыкальная карьера стала развиваться — теперь артистка знает себе цену и предъявляет к партнеру очень высокие требования.

Ранее в Набережных Челнах мужчины устроили флешмоб на концерте Mia Boyka — они пришли на выступление в розовой одежде, таки образом припомнив певице ее высказывание о том, что это «не мужской» цвет

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:10
Двое детей погибли в результате пожара в частном доме Барнаула
17:06
Актер из сериала «Тайны следствия» Брейкин умер в возрасте 27 лет
17:00
Коробка с «новыми купюрами»: мошенники забрали у пенсионеров 27 миллионов рублей
16:55
Русофобская пропаганда: Захарова о выступлении Стефанчука в Сербии
16:49
В Индии поймали мужчину, который годами жил в люксовых отелях бесплатно
16:46
«За твою кровь»: Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить США и Израилю за отца

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Сын Самойловой не знал настоящего имени матери
«Противно даже»: Буланова назвала поступок, который считает изменой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео