Осталось немного: космонавт Анна Кикина готовится установить рекорд

Совсем немного остается до запуска с Байконура космического корабля «Союз МС-29». Вместе с экипажем на МКС отправится робот-теледроид. Отечественную разработку впервые опробуют в открытом космосе. В будущем ее планируют использовать в программе освоения Луны. На орбите космонавты проведут множество и других научных экспериментов. Как готовятся к старту — узнал корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Так выглядит, пожалуй, самый красочный эксперимент предстоящей миссии на МКС, правда, пока тренировка была лишь под водой. На макет российского сегмента станции космонавты Петр Дубров и Анна Кикина устанавливают робота, который в будущем спасет покорителей космоса от солнечной радиации и других опасностей Вселенной.

«Получается, что человек руками робота выполняет те или иные операции, что может нам в дальнейшем пригодиться при освоении других космических тел. В частности, в ближайшем, обозримом будущем, возможно, Луны», — рассказала космонавт Роскосмоса Анна Кикина.

В эксклюзивном интервью «Известиям» Анна Кикина раскрывает подробности. Теледроид — это уже третье поколение российских антропоморфных роботов. Первые два — знаменитый Федор и чуть менее знаменитая Марфа — доказали: роботу в космосе ноги не нужны. Просто места мало. С помощью такого экзоскелета оператор — его роль в предстоящей миссии выпала Анне Кикиной — будет управлять этой машиной, не боясь солнечной радиации и пролетающих метеоритов.

«На нас с Петром ложится задача отработки операций по установке и вмонтированию этого устройства в общую систему станции, скажем так, отработка процедур и операций, базовых целевых операций на роботе внутри герметичного отсека, а также вынос этой системы наружу», — добавила Анна Кикина.

Всего же Тигрисы — это позывной нынешнего экипажа — проведут на орбите 38 научных испытаний.

Каких-то 65 лет назад первые космонавты проводили в космосе простейшие эксперименты. Тот же Юрий Гагарин, например, наблюдал за облачностью, делал записи о состоянии корабля, поел и попил из тюбиков. У нынешних космонавтов и тюбиков уже нет, а сложность исследований почти как в научных лабораториях на Земле.

К примеру, нынешний экипаж на орбите начнет изучение вспышек на Солнце. Уникальный отечественный прибор «Солнце-Терагерц» в мае был установлен на борту МКС и настроен предыдущим экипажем. Теперь время наблюдений. Кстати, важных и для нас, землян.

«Эти данные по солнечным вспышкам крайне важны, конечно, вы знаете, для всей совокупности орбитальных станций, которые находятся на орбите, на земных орбитах, для космонавтов, которые постоянно присутствуют, а также важно будет для будущих полетов человека на Марс и на другие планеты», — сказал заведующий лабораторией физики Солнца и космических лучей Владимир Махмутов.

В общем, времени на раскачку у экипажа 75-й миссии на МКС не будет. Несмотря на то, что космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон должны пробыть на орбите 261 день — это почти девять месяцев. Кстати, первый рекорд уже есть. И установила его наша девушка — Анна Кикина — первая из космонавтов, кто совершит полет и на российском «Союзе», и на американском Crew Dragon.

«Я хотела с самого начала полететь на „Союзе“. Я к этому готовилась десять лет. Это наш российский корабль. Сложилось таким образом, что меня назначили в экипаж Crew Dragon, и мне было очень интересно участвовать в этой программе», — поделилась Анна Кикина.

Накануне ракету «Союз» вывезли на стартовую площадку и установили на стартовый стол. Сейчас идут последние проверки и приготовления. Старт запланирован на 14 июля, на 17:47 по московскому времени.

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