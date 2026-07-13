«Придумала историю»: отец Тиммы обвинил Седокову во лжи о домашнем насилии

Отец баскетболиста Тиммы назвал слова Седоковой о домашнем насилии выдумкой

Отец покойного баскетболиста Яниса Тиммы Райтис Тимма считает, что заявления певицы Анны Седоковой о домашнем насилии — выдумка. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«У нее было время целых полтора года, что-то она должна была придумать, вот придумала такую историю, где человек бросал в нее ножами, избивал, но она все поет», — заявил отец спортсмена.

Он также признался, что еще во время знакомства с артисткой не был о ней высокого мнения.

«На меня она не произвела никакого впечатления. Я просто с самого начала подумал, зачем ему такая пожилая женщина нужна. Ну, каждому, видите, свое», — сказал отец баскетболиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова публично рассказала о причинах расставания с Янисом Тиммой. По словам певицы, спортсмен бил ее, даже был случай, когда он угрожал ей ножом.

Однако первая жена баскетболиста, Сана Оша, за девять лет брака с ним ни разу не сталкивалась с агрессией.

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