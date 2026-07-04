Полиция провела рейд в клубе Cabaret в Санкт-Петербурге

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 27 0

Владельцы заведения называют его крупнейшим гей-клубом* России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели рейд в клубе Cabaret по подозрению в пропаганде ЛГБТ*. Об этом 4 июля сообщил источник 5-tv.ru.

В социальных сетях владельцы заведения называют Cabaret крупнейшим гей-клубом* России. Основанием для проверки стали не только возможные нарушения законодательства, но и несколько случаев заражения оспой обезьян, которые ранее были выявлены среди посетителей клуба.

Во время проверки в клубе находились несколько десятков человек. Правоохранители установили личности всех присутствовавших и проверили их возраст, чтобы убедиться в достижении совершеннолетия.

Кроме того, сотрудники силовых структур обследовали помещение и осмотрели посетителей на предмет хранения наркотических средств и психотропных веществ. Также была проведена проверка документов, необходимых для продажи алкогольной продукции, и выяснялись обстоятельства, при которых могли произойти случаи заражения оспой обезьян.

В настоящее время правоохранители установили личности организаторов вечеринок. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений*.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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