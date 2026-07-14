Олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева ушла из жизни в 53 года

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 43 0

Спортсменка была отмечена орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Умерла олимпийская чемпионка Галина Куклева

Фото: biathlonrus.com

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Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Галина Куклева скончалась на 54-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

«Союз биатлонистов России с глубокой скорбью сообщает о кончине в ночь на 14 июля олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта России Галины Алексеевны Куклевой», — говорится в официальной публикации.

Галина Куклева родилась 21 ноября 1972 года в башкирском Ишимбае. Свой звездный час она пережила на Олимпийских играх 1998 года в японском Нагано. В спринтерской гонке на 7,5 км она вырвала золотую медаль, опередив ближайшую преследовательницу всего на семь десятых секунды.

За свою яркую карьеру Куклева трижды поднималась на высшую ступень пьедестала почета на чемпионатах мира в составе эстафетной четверки. Она также неоднократно становилась сильнейшей на континентальных первенствах и одержала 23 победы на этапах Кубка мира, девять из которых — в личных дисциплинах.

Повесив винтовку на гвоздь в 2003 году, прославленная спортсменка посвятила себя тренерской работе и подготовке молодого поколения. Она передавала опыт студентам Тюменского государственного университета и активно участвовала в развитии биатлона в Тюменской области. Заслуги Куклевой перед страной отмечены орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушел из жизни актер сериала «Мухтар. Новый след» Иван Кушнерук.

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