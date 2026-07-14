Несколько эпизодов: сотрудник дома престарелых насиловал 79-летнюю женщину

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Жертва нападений страдает когнитивными нарушениями.

Сотрудник дома престарелых насиловал 79-летнюю женщину

Фото: 5-tv.ru

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Mirror: сотрудник дома престарелых насиловал 79-летнюю женщину

В Австралии 27-летнему помощнику медсестры дома престарелых предъявили обвинения в сексуальном насилии над 79-летней пациенткой. Об этом сообщило Mirror.

По данным правоохранительных органов, преступные действия совершались в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года. Жертва нападений страдает когнитивными нарушениями. Это значительно усугубляет тяжесть совершенного правонарушения.

Расследование инцидента началось в июне 2026 года после того, как в полицию округа поступило заявление о неправомерных действиях сотрудника учреждения.

После проведения комплекса оперативных мероприятий подозреваемый был задержан утром в понедельник, 13 июля. Ему инкриминируют сразу несколько эпизодов, включая насильственные действия сексуального характера при отягчающих обстоятельствах и незаконные прикосновения к лицу, находящемуся в беспомощном состоянии из-за проблем со здоровьем.

Задержанный уже предстал перед судом для первичного слушания в день своего ареста. Согласно информации, следующее судебное заседание по этому делу назначено на 7 сентября и пройдет в местном суде Графтона.

До этого времени следствие продолжит сбор доказательств, чтобы установить все детали происшествия в специализированном учреждении для престарелых.

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