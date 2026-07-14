Страница ОКР снова стала доступна на официальном сайте МОК

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 22 0

Он не действовала с 2023 года.

Страница ОКР доступна на сайте МОК — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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На официальном портале Международного олимпийского комитета (МОК) вновь стала доступна страница Олимпийского комитета России (ОКР).

Страничка была неактивна с 2023 года, когда было приостановлено членство ОКР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Решение принято на фоне старта квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и зимним юношеским Играм-2028 в Доломитовых Альпах. В организации подчеркнули, что все спортсмены должны иметь равный доступ к соревнованиям.

Кроме того, в МОК обещали содействовать россиянам в решении визовых вопросов. Об этом также сообщал 5-tv.ru.

Реакция на Западе на восстановление ОКР в правах была неоднозначной. Так Эстония выступила с инициативой лишить комитет европейского финансирования. Министр иностранных дел страны Маргус Цахкна заявил, что считает позицию МОК ошибочной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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