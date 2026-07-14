Герой России Поддубный заявил о подготовке новых программ поддержки ветеранов СВО

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 59 0

Военный корреспондент рассказал о проектах обучения, трудоустройства и реабилитации участников спецоперации.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; Пресс-служба партии «Единая Россия»; 5-tv.ru

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Герой России Поддубный заявил о новых программах поддержки ветеранов СВО

Герой России, член Генерального совета партии «Единая Россия», военный корреспондент Евгений Поддубный обсудил с военнослужащими и их семьями меры поддержки участников специальной военной операции во время рабочей поездки в Ставрополь. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

Одной из тем обсуждения стали предложения граждан, которые планируется включить в обновленную Народную программу «Единой России». В числе инициатив — развитие системы реабилитации ветеранов, образовательные проекты, противодействие распространению недостоверной информации и патриотическое воспитание молодежи.

Поддубный отметил, что поддержка участников СВО и их семей остается одним из основных направлений программы.

«Народная программа посвящена всем сферам жизни общественной. И это прикладные, очень важные вещи, которые касаются как поддержки ветеранов, так и возможности получить поддержку от ветеранов. Они могут дать очень многое стране. И это должно быть увязано вместе. Большой блок социальных вопросов: жилье, оборудование рабочих мест для людей, которые потеряют часть здоровья в ходе выполнения задач в зоне боевых действий, благоустройство, медицина…» — отметил Герой России.

Он также подчеркнул, что ветераны СВО обладают значительным опытом и компетенциями, которые могут быть востребованы в гражданской сфере. В частности, рассматриваются проекты, направленные на поддержку бывших военнослужащих, желающих заняться предпринимательством, включая работу в сельском хозяйстве.

Также в рамках новых инициатив готовится программа «Время мастеров», которая будет ориентирована на обучение и переобучение участников СВО для работы в производственной сфере. Проект предполагает взаимодействие со средними специальными учебными заведениями и создание возможностей для получения профессий.

«Это направлено на то, чтобы страна получила высококвалифицированных рабочих, а фронтовики получили высокооплачиваемую работу. И работу, которой можно гордиться», — добавил Поддубный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Единой России» предложили сохранить действующие условия для самозанятых как минимум до конца 2028 года. В партии заявили о необходимости продолжить поддержку этой категории граждан и обеспечить стабильность режима их работы.

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