Шубы, крипта и вебкам: беременная от Иракли модель раскрыла детали уголовного дела

Беременная от Иракли модель назвала приколом уголовное дело о мошенничестве

Екатерина Лукьянова, 22-летняя модель, предположительно ожидающая ребенка от певца Иракли, впервые подробно прокомментировала обвинения в мошенничестве, которые ранее распространились в СМИ. В беседе с 5-tv.ru, девушка заявила, что стала жертвой мести бывшей деловой партнерши, подруги своей мамы.

«Сказать, что я в **** (в шоке. — Прим. ред.) — ничего не сказать. Звонит… (федеральный телеканал. — Прим. ред.)… Говорят: „Мошенница“. На самом деле смешно и прикольно», — описала свою реакцию модель.

По словам Лукьяновой, ее обвинительница — давняя подруга матери, которая в свое время работала у нее в модельном агентстве. Девушка откровенно призналась, что их совместный бизнес был далек от законного.

«В 18 с половиной я решила попробовать себя в сфере, скажем так, не совсем легального бизнеса, а именно сфере девочек-моделей. И как раз эта мамина подружка работала у меня моделью. Затем она поняла, что красивые молодые девчонки хорошо зарабатывают, и было бы неплохо быть со мной в доле. Она продала свою машину, залезла в кредиты и начала со мной вести этот бизнес», — раскрыла подробности Лукьянова.

Однако, по ее версии, предприятие быстро прогорело из-за проблем с криптовалютой и непрофессионализма партнерши. Осознав, что деньги утекают, девушки попытались переключиться на продажу шуб, но и здесь их ждал крах. Лукьянова утверждает, что именно финансовый провал подруги, вложившей кредитные средства, стал причиной для подачи заявления в полицию.

«В итоге она продает эти шубы в жесткий минус, просто оптом в какой-то магазин. И такая говорит: «Это все ты, это ты виновата». А потом ее еще и слили, и у нее там вообще травма случилась. Говорит: «Я на тебя напишу заявление», — иронизирует модель.

Более того, в беседе с 5-tv.ru Лукьянова также указала на некомпетентность бывшей подруги.

«Она во многом не разбиралась, ни в криптовалюте, ни в чем, поэтому она не понимала, из-за чего идут минусы в нашем бизнесе. Это было давно», — заявила она.

Ранее в СМИ распространилась информация, что Лукьянову обвиняют в мошенничестве, употреблении запрещенных веществ. В разговоре с 5-tv.ru модель эту информацию опровергла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Екатерина Лукьянова впервые рассказала о беременности от певца Иракли.

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