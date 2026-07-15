Армия Ирана пообещала атаковать базы США до «окончательной победы»

Иран официально анонсировал продолжение военной операции против американских баз на Ближнем Востоке «до окончательной победы». Об этом сообщило агентство IRNA.

По данным издания, Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по авиабазе Аль-Азрак в Иордании, поразив места дислокации истребителей F-18, жилой комплекс и большой ангар с военной техникой ВС США.

В общей сложности, согласно утверждению иранских военных, с начала конфликта Тегеран провел шесть серий беспилотных операций в ответ на действия Вашингтона.

В армии Ирана предупредили, что эпоха дипломатических уступок подошла к концу, и любая угроза суверенитету получит соразмерный силовой отпор.

«Эти операции (удары по американским базам. — Прим. ред.) будут продолжаться до окончательной победы», — резюмировал КСИР.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп сделал подобное Ирану заявление о продолжении ударов по исламскому государству до тех пор, пока он лично их не остановит. Также глава Белого дома анонсировал вероятную атаку по критической инфраструктуре Ирана на следующей неделе.

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