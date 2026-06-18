«Дорога в ад»: Гуров о том, паразитирует ли Лерчек на болезни

Гуров: если Лерчек паразитирует на болезни, то она попадет в ад

Если блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) паразитирует на онкологическом заболевании, то это прямая дорога в ад. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказал певец Илья Гуров на кинофестивале Каро/Арт (Про)Свет 2026.

Он верит в то, что люди не могут лгать про состояние своего здоровья или про самочувствие своих близких. Если человек это все же делает ради своей выгоды, то он совершает серьезный грех. А еще такими заявлениями можно накликать на себя беду.

«Если сейчас Лерчек говорит про свою проблему для того, чтобы привлечь внимание, для того, чтобы люди чаще обследовались, для того, чтобы не запускали свое здоровье и при этом не опускали рук, когда у них, скажем так, такая критическая, патовая ситуация, то это одно. Если это вранье, и если это паразитирование на болезни, от которой ежедневно уходят миллионы людей, то я считаю, что это прямая дорога в ад», — уверен певец.

Он привел в пример актрису Татьяну Плетневу, которая умерла 14 июня 2026 года от рака. Гуров вспоминал, что артистка осознано не придавала огласке свой диагноз и не пыталась на этом заработать. Она, по мнению певца, ушла достойно.

«Я верю в то, что человек не может врать на такую тему. А если человек врет, то вопросы уже к уму этого человека и к окружению. Почему позволяют так делать? Потому что это не шутки», — заявил исполнитель.

Артист также предположил, что возможно вести социальные сети и рассказывать свою историю людям — это один из способов блогера отвлечься от болезни. Таким образом она переключает свое внимание. А это помогает недугу отступить.

Гуров пожелал Лерчек долголетия и отметил, что верит в то, что она больна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что прокуратура просит назначить Лерчек проведение повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. Поводом для этого решения стало поведение интернет-знаменитости на четвертой стадии рака желудка, которое вызывает негодование общественности.

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