«Suki»: Вин Дизель шокировал русских фанатов подписью к фото с друзьями

Вин Дизель шокировал русских фанатов подписью «Suki. . .» к фото с друзьями

Актер Вин Дизель вызвал бурную реакцию русскоязычных подписчиков, опубликовав в соцсетях снимок с диджеем Стивом Аоки и его сестрой Девон. Мгновенно ставший мемным пост звезда опубликовал на своей странице в соцсети.

58-летняя звезда «Форсажа» подписал кадр коротким словом «Suki…». В японском языке оно означает «люблю», однако отечественная аудитория услышала в этом знакомое ругательство. На артиста тут же обрушился шквал шутливых обвинений.

«Зачем друзей обзываешь?» — интересуются одни пользователи.

Другие и вовсе разразились ироничными признаниями в духе: «Sam takoi» и «Призвал нас сам».

На снимке актер запечатлен вместе с музыкантом Стивом Аоки и его сестрой Девон, снимавшейся в одной из частей гоночной саги. Поклонники тут же принялись обыгрывать непривычное созвучие, превратив комментарии в ленту мемов.

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