Встретились в Доме инвалидов: Захарова призвала «коалицию желающих» учить историю

Захарова призвала участников коалиции желающих учить историю

То, что парижский Дом инвалидов, где покоится Наполеон Бонапарт, посетили лидеры «коалиции желающих», символично, если провести исторические параллели. На это обратила внимание официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе своего брифинга.

«Французский император Наполеон Бонапарт, который 200 лет назад также сколотил коалицию европейских стран, желающих захвата России, в итоге позорно проиграл ту войну и был изгнан с территории нашей страны», — заявила дипломат, комментируя выбор площадки.

В ходе саммита обсуждали поставки вооружений и создание системы ПВО для Украины. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планы по дислокации войск вдали от линии боевого соприкосновения уже готовы, а в ближайшие месяцы в приграничных с Украиной европейских странах пройдут учения.

В Кремле в ответ предупредили: любые иностранные контингенты на украинской территории станут законными военными целями. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.