Apple не выполнила требование ФАС: что теперь будет с iPhone в России

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Владельцам популярных смартфонов пока не советуют торопиться с заменой устройств, однако покупка новых аппаратов может стать рискованной.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Apple не выполнила требование ФАС по российским приложениям для iPhone

Айфоны россиян уже совсем скоро могут превратиться в кирпичи. Компания Apple не выполнила требование Федеральной антимонопольной службы России по предустановке отечественных приложений до 15 июля. Впереди, скорее всего, судебное разбирательство и штраф до четырех миллиардов рублей. Но нас больше всего волнует: а что же делать с телефонами? Эксперты уверены, что уже купленные аппараты не надо торопиться менять. А вот приобретать новые пока не стоит.

«Начнут с запрета продаж, ввоза, параллельного импорта и всего остального. Сервера будут заблокированы, и, соответственно, конечно, там можно будет наверняка придумывать какие-то костыли, но это все будет сложно, неудобно, и вы просто сами выкинете iPhone и пойдете купить себе Android», — сказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Другими словами, все идет к блокировке. Единственная надежда — на то, что американская компания все-таки предложит ФАС какое-то компромиссное решение. Ведь Россия — весьма привлекательный рынок, и терять его Apple не хочет.

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