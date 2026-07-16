Последний этап пройден: Лерчек завершила химиотерапию

Лерчек прошла заключительный курс химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, прошла заключительный курс химиотерапии. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил ее возлюбленный, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

«Сегодня у Леры прошла девятая, последняя химия (химиотерапия — Прим. ред.). <…> Я ей очень горжусь. Несмотря на тошноту и сниженную энергию, она продолжает дарить любовь всем нам», — написал он.

Но на этом ее лечение закончится. По словам Сквиччиарини, впереди Валерию ожидает длительный этап таргетной терапии, которую нужно проходить каждые две недели. Луис отметил, что точных сроков завершения этой процедуры нет.

«Нужно будет делать, пока это продлевает жизнь», — добавил мужчина.

Накануне он рассказал, что восьмой курс химиотерапии обернулся для Лерчек проблемами с пищеварением — из-за этого блогер потеряла около трех килограммов.

Ранее 5-tv.ru сообщал об участии Чекалиной в заседании по ее уголовному делу, которое проходило в закрытом формате. По его итогам суд дал ей разрешение на смену места жительства.

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