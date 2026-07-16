Сборной Аргентины грозят санкции от ФИФА из-за политического баннера

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Команду уже штрафовали за подобное нарушение.

За что ФИФА может наказать Аргентину

Фото: Reuters/DALE ZANINE

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ФИФА может наложить санкции на сборную Аргентины из-за политического баннера

Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить санкции на сборную Аргентины, игроки которой продемонстрировали баннер с политическим содержанием. Об этом сообщил телеканал BBC.

«Аргентине грозит дисциплинарное взыскание со стороны ФИФА после того, как игроки сборной Аргентины отпраздновали победу в полуфинале чемпионата мира над Англией, вывесив баннер в поддержку претензий страны на Фолклендские острова», — говорится в материале.

Там также уточнили, что, согласно правилам ФИФА, демонстрация каких-либо политических лозунгов и заявлений на официальных турнирах находится под запретом.

Сборная Аргентины вышла в финал Чемпионата мира -2026 (ЧМ) по футболу, одолев команду Великобритании. Их встреча 15 июля завершилась со счетом 2:1. Во время празднования этой победы и был продемонстрирован плакат с надписью: «Мальвинские острова принадлежат Аргентине».

Это не первый подобный инцидент во время спортивных состязаний. В 2014 году сборную уже штрафовали на 20 тысяч фунтов стерлингов за демонстрацию такого же плаката.

Фолклендский архипелаг, который в испаноязычных странах называют Мальвинскими островами, являются объектом спора двух стран. Несмотря на то, что они расположены в 460 километрах от побережья Аргентины, официально это самоуправляемая заморская территория Соединенного Королевства.

В 1982 году этот вопрос обострился и перерос в вооруженный конфликт. Он продолжался 74 дня. В результате погибли 655 аргентинских военных, 255 солдат Великобритании и трое местных жителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что задержали более 140 человек после поражения сборной Франции на ЧМ. После поражения команды Пятой республики на улицах Парижа начались массовые беспорядки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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