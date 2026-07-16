Следком РФ возбудил дело о теракте после гибели главного инженера ЗАЭС

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 40 0

СК выясняет, кто именно из представителей вооруженных формирований киевского режима ответственен за атаку.

Как Следком отреагировал на гибель инженера ЗАЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

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Следственный комитет России возбудил дело о теракте после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Возбуждено уголовное дело о теракте, в результате которого погиб главный инженер Запорожской АЭС и его водитель», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в мессенджере МАКС.

Расследование инициировано Главным управлением СК России. По данным следствия, ВСУ атаковали автомобиль специалиста на улице Энергетиков в Энергодаре при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Погибли водитель машины и находившийся в автомобиле главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев. Также пострадал еще один пассажир — работник станции.

СК России выясняет, кто именно из представителей вооруженных формирований киевского режима ответственен за атаку.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее решительно осудил атаку ВСУ на автомобиль главного инженера ЗАЭС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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