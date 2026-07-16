Мессенджер МАКС удален из магазина приложений Google Play

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 638 0

Та же участь постигла и приложение VK.

Мессенджер МАКС удален из магазина приложений Google Play

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Приложения VK и мессенджера МАКС стали недоступны для скачивания в магазине Google Play, однако уже установленные сервисы продолжают работать без ограничений. Об исчезновении приложений сообщила пресс-служба VK.

Уточняется, что пользователи Android-устройств по-прежнему могут установить сервисы через RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и другие магазины приложений.

Обновление программ также доступно в обычном режиме. Для этого пользователям необходимо воспользоваться уведомлением о новой версии или перейти в один из альтернативных магазинов приложений.

В компании добавили, что владельцы Android-устройств продолжат получать push-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в МАКС и приложениях VK.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ряд российских приложений был удален из App Store. Ограничения затронули сервисы VK, включая «ВКонтакте», «VK Музыку», «VK Видео», «VK Мессенджер», а также «Одноклассники», «Дзен», Mail.ru и другие платформы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Apple стало проявлением политической цензуры. По ее словам, компания приняла его в одностороннем порядке, не направив владельцам сервисов официальных уведомлений или претензий.

Дипломат отметила, что ограничения коснулись интересов десятков миллионов пользователей российских платформ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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