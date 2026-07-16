Российские войска начали заходить в окрестности Славянска

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 68 0

За один день военные ликвидируют от двух до пяти единиц техники противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России начали заходить в окрестности Славянска. Как отметили в Министерстве обороны РФ, об этом сообщил замкомандира девятого инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным «Гагарин».

«Уже добрались до окрестностей Славянска. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить», — сказал военнослужащий.

По словам Гагарина, перед прибытием российских подразделений боевики ВСУ пытались подготовить дороги, закрыв их сетями. Несмотря на это, российские военные продолжают заходить в город и уничтожать украинскую технику. За один день бойцы ликвидируют от двух до пяти единиц техники противника.

Группы, работающие в Славянске, ранее принимали участие в боях за Красный Лиман, над которым продолжают держать контроль. По его словам, сейчас российские подразделения заходят противнику в тыл.

Во время операций активно используются беспилотные летательные аппараты. При этом акцент делается на сковывании движения украинских подразделений. «Гагарин» отметил, что для этого военные применяют разные подходы, в том числе работу в ночное время.

«Начали придумывать всякие разные ухищрения. Первое — это стало у нас ночная работа. „Птицу“ ставили на ножках. Стали меньше расходовать барражирующих наших боеприпасов», — рассказал он.

Также замкомандира полка сообщил, что за три месяца одно подразделение под его командованием уничтожило более 200 единиц техники и до 100 единиц личного состава.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на краснолиманском направлении российские военнослужащие используют беспилотники-перехватчики для борьбы с вражескими БПЛА.

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