Россия вводит временные ограничения на ввоз фруктов и ягод из Турции

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Причиной стали нарушения, которые специалисты выявляли в партиях продукции не один раз.

РФ ограничивает поставки косточковой продукции из Турции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Россельхознадзор с 18 июля 2026 года вводит временные ограничения на поставки в Россию фруктов и ягод от пяти турецких экспортеров. Информация об этом следует из сообщения на официальном сайте службы.

«Россельхознадзор <…> вводит временные ограничения на ввоз в Россию косточковой продукции от пяти турецких экспортеров», — говорится в сообщении.

Решение принято из-за неоднократного выявления в продукции из Турции карантинных для стран Евразийского экономического союза объектов. К косточковой продукции относятся вишня, черешня, персики, абрикосы, слива и другие.

Ограничения распространяются на продукцию, поступающую от компаний, которые допустили систематическое выявление таких объектов при поставках косточковых культур в Россию.

В ведомстве уточнили, что меры введены на основании статьи VII Международной конвенции по карантину и защите растений, а также Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки рыбной продукции из Армении в Россию. Ограничения распространились на все армянские предприятия после включения в список еще двух компаний — ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс». В ведомстве уточнили, что запрет связан с нарушениями, выявленными ранее во время проверки.

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