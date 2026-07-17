США нанесли удары по аэропорту и мосту на юге Ирана

Американские военные атаковали стратегические объекты в южной части Ирана — аэропорт в городе Ираншехр и мост в Бендер-Хемире. Об этом пишет новостное агентство Tasnim.

Известно, что три взрыва услышали жители ближайшего района. При этом информации о возможных жертвах, пострадавших и повреждениях инфраструктуры воздушной гавани нет.

В издании заявили, что при нанесении ударов по территории исламской республики применялись истребители.

Кроме того, иранский портал Fars сообщил об атаках на города Бендер-Аббас, Бендер-Хомейни, Ахваз, порт Киш и остров Кешм.

Ранее в Центральном командовании американских ВС заявили о начале новых ракетных атак на Иран. В пресс-службе отметили, что удары по позициям Тегерана наносятся с целью ослабления потенциала ИРИ. Вашингтон бьет по позициям Ирана шестую ночь подряд.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале июля. Несмотря на подписанное 18 июня соглашение о взаимопонимании, стороны обвиняют друг друга в несоблюдении достигнутых договоренностей. США атакуют иранские военные объекты, а Тегеран наносит удары по американским военным базам в странах региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал о поражении Ираном систем связи и топливного хранилища США в Иордании.

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