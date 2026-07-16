Иран атаковал беспилотниками топливное хранилище США в Иордании

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Тегеран нанес удар в ответ на действия Вашингтона.

Война Ирана и США: новости

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

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Иран атаковал топливное хранилище США в Иордании при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило агентство NourNews.

«Армия Исламской Республики Иран нанесла удары по системам связи и топливным бакам американской армии в Иордании», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что пораженный объект находится в городе Азрак. Иранская сторона атаковала хранилище в ответ на действия США.

Ранее в ночь с 14 на 15 июня Тегеран и Вашингтон обменялись серией ударов. Центральное командование Соединенных Штатов (CENTCOM) провело массированные атаки по объектам вооруженных сил исламской республики.

В ответ на это Корпус стражей исламской революции (КСИР) проинформировали о поражении американских баз в Бахрейне и Кувейте. Кроме того, Иран поразил центр спутниковой связи, а также объекты пятого флота военно-морских сил (ВМС)в Бахрейне. Были уничтожены центры управления, техника и топливные баки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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