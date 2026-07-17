Особенность рельефа: в Канаде образовался кратер из-за метеорита

Ученые подтвердили метеоритное происхождение впадины в Канаде

Геологи подтвердили, что впадина в канадской провинции Квебек образовалась в результате падения на Землю крупного космического тела. Об этом сообщило издание Live Science.

Впервые данная местность привлекла внимание местного жителя Жоэля Лапуанта в 2024 году. Тогда он планировал маршрут для похода. Рассматривая карты Google Maps, заметил, что территория вокруг озера Марсаль в регионе Кот-Нор в провинции Квебек имеет почти правильную круглую форму и впадину. Такая особенность сильно отличалась от окружающего рельефа.

Жоэль Лапуант связался с французским геофизиком Пьером Рошеттом, который и предположил, что такой ландшафт мог сформироваться после удара метеорита. Местность начали изучать. В первую очередь провели анализы. В образцах был обнаружен циркон — минерал, который может образовываться или изменяться под действием высоких температур и давления. Именно такие условия создаются при падении на Землю небесного тела. Но самого факта наличия этого вещества недостаточно для подтверждения теории о падении в эту область метеорита.

В 2025 году группа геологов провела экспедицию к впадине. И доказательства были найдены.

Существуют особенности рельефа после падения метеоритов, которые можно заметить невооруженным глазом: борозды или линии на поверхности породы, называемые разбивающими конусами, которые возникают из-за ударных волн, проходящих через землю. Они и были обнаружены учеными. Также найдены крупные выходы расплавленной при ударе породы. Все это одни из наиболее надежных признаков столкновения небесного тела с Землей.

Изучение этих образцов позволило определить приблизительный возраст образования кратера — 390 миллионов лет. Этот объект получил название Ухаачатик.

На нашей планете уже найдено около 200 ударных кратеров, 31 из них находится в Канаде. Ежегодно открывают один-два подобных объектов. Но большинство из них размером пять-десять километров в диаметре, в то время как впадина около озера Марсаль — приблизительно 25 километров в диаметре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что найдена каменная планета, у которой, как и у Земли, есть атмосфера. Такая особенность была зафиксирована астрономами впервые в истории. А ведь это считается критически важным фактором для возникновения жизни.

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