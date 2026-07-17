Картонный майдан: протесты на Украине перешли в круглосуточный режим

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Жители Винницы, Сумы, Житомира присоединились к недовольным решениями режима Зеленского.

Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

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Протесты на Украине перешли в круглосуточный режим

Сейчас на Украине раскручивается так называемый картонный майдан. Масштабные протесты буквально переходят в круглосуточный режим и охватывают все больше городов. Житомир, Винница, Сумы — на улицах тысячи недовольных жителей.

Повод — кадровая политика Зеленского, связанная с перетасовкой правительства, и в частности отставкой министра обороны Михаила Федорова. Митингующие с плакатами требуют отменить решение и вернуть его.

А публичный отказ главы МВД занять место Федорова лишь подогрел и без того напряженную обстановку. Напомню, накануне Рада утвердила 16 новых министров, оставив свободными кресла глав МИД и Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые протесты на Украине вызвали у наблюдателей ассоциации с событиями годичной давности. В июле 2025 года на улицы также выходили организованные группы демонстрантов с картонными плакатами, а поводом для недовольства тогда стала попытка Владимира Зеленского ограничить полномочия антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Картонный майдан: протесты на Украине перешли в круглосуточный режим

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