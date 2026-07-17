Беременная от Иракли модель Лукьянова потеряла ребенка

Модель Екатерина Лукьянова потеряла ребенка от певца Иракли (Ираклия Пирцхалавы. — Прим. ред.). Об этом сообщила команда девушки изданию Super.

По информации портала, 15 июля Лукьянова вместе с артистом пришла на плановое УЗИ. Однако беременность в полости матки обнаружить не удалось.

«Во время обследования в полости матки беременность обнаружена не была, были выявлены изменения в области шейки матки. Появилось подозрение на внематочную беременность», — сообщили представители модели.

Накануне Екатерина связалась с врачом из-за сильных болей. Ей рекомендовали срочно обратиться в больницу, однако в клинику она отправилась только ночью. После обследования подозрения подтвердились.

Сейчас состояние модели стабильное: она находится в сознании под наблюдением врачей. В больнице ее также поддерживает артист.

Лукьянова познакомилась с Иракли в июне на открытии выставки. По словам девушки, вскоре между ними завязались отношения: модель снялась в клипе певца «Матушка Россия», а затем они вместе отправились за границу. Когда девушка сообщила артисту о беременности, он сначала обрадовался и хотел сохранить ребенка, но позже перестал поддерживать ее — и финансово, и морально.

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