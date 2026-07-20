Тысячи байкеров собрал фестиваль «Мотостолица» в Петербурге
Только за первый день его посетили 13 тысяч человек.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru
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Рев моторов несколько дней радовал гостей и жителей Петербурга. Там прошел фестиваль «Мотостолица», который собрал тысячи байкеров и любителей скорости. Парад колонн, выставка редких мотоциклов, экстремальные трюки и насыщенная концертная программа превратили город в одну большую площадку для поклонников мотокультуры.
Но главное здесь не только техника, а атмосфера свободы, которая уже стала визитной карточкой фестиваля. Вход для посетителей был свободный — только за первый день фестиваль посетили 13 тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Суздале завершился второй летний фестиваль Дениса Мацуева, который на десять дней превратил древний город в центр классической музыки. Концерты под открытым небом проходили на фоне белокаменных храмов и кремлевских стен, а зрителями стали 40 тысяч человек, что в четыре раза превышает население Суздаля.
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