Ушла за потерянной сережкой: в Подмосковье ищут 13-летнюю девочку

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 228 0

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Поиски 13-летней девочки в Подмосковье: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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СК РФ: в Подмосковье ищут 13-летнюю девочку, возбуждено уголовное дело

В городе Пущино Серпуховского городского округа Московской области пропала 13-летняя девочка. По факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

«В Серпухове возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, ребенок вышел из дома в местном СНТ вечером 19 июля. Девочка отправилась на поиски потерянной сережки, а свой мобильный телефон оставила в комнате, заявила мать девочки.

Следователь и криминалисты во взаимодействии с оперативниками осмотрели дом и записи с камер наружного видеонаблюдения, допросили мать и бабушку девочки, а также других свидетелей. Кроме того, из комнаты Василисы изъяли биологические образцы.

Ранее источник 5-tv.ru сообщил, что 20 июля несовершеннолетняя пропала во дворе многоквартирного дома в Санкт-Петербурге. Она играла во дворе с друзьями, но не вернулась домой. Телефона с собой у ребенка, как и в случае с Василисой, не было. К счастью, ее нашли живой на следующий день.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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