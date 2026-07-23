В Великобритании предложили отправлять заключенных в ряды ВСУ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 88 0

В Соединенном Королевстве досрочно освободят около 2,5 тысячи преступников.

Британских преступников на Украину

Фото: www.globallookpress.com/Jens BÃ¼ttner

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В Великобритании предложили отправлять заключенных на Украину

Британских преступников, которым не хватило места в тюрьмах, предложили отправить на Украину. Об этом в шутку заявил бывший дипломат Соединенного Королевства Иан Прауд на своей странице в социальных сетях.

«Может быть, если в Великобритании не хватает мест в тюрьмах, мы могли бы отправлять заключенных на Украину? Им нужны люди, а Британия сэкономит деньги», — отметил Прауд.

Ранее стало известно, что почти 2,5 тысячи преступников будут досрочно освобождены из мест заключения в Великобритании. Причем больше сотни из них осуждены за сексуальное насилие.

Такое решение правительство страны приняло из-за критической нехватки мест в камерах. Поэтому они вынуждены разгружать учреждения пенитенциарной системы.

Это уже не первый подобный случай. В Великобритании проблема носит системный характер, поэтому власти и в прошлом прибегали к экстренной депортации и досрочному освобождению почти 50 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ходе зачистки Константиновки российские бойцы обнаружили иностранных наемников, в том числе из Великобритании и Польши.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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