Искусство под катком политики: в Латвии запретили восемь песен Раймонда Паулса

В Латвии запретили включать в радиоэфире восемь песен Раймонда Паулса

Сейм (латвийский парламент) запретил включать в радиоэфире восемь песен народного артиста СССР, композитора Раймонда Паулса. Об этом сообщил портал Delfi.

В этом прибалтийском государстве во втором чтении был одобрен закон, запрещающий СМИ транслировать произведения, созданные лицами, находящимися под санкциями. Однако не все случаи однозначно попадали под это нововведение. Некоторые работы вызвали споры. Среди них оказалась и часть композиций Раймонда Паулса. Дело в том, что он выступал в них как автор музыки, а вот стихи, написали поэты, которые не вписываются в политическую линию Латвии.

«Ответьте на вопрос: что, если автор текста находится под санкциями, а композитор Паулс? Как это будет работать? „Национальное объединение“ вычеркивает восемь песен маэстро из репертуара, чтобы привести ситуацию в соответствие с законом», — отметил депутат от оппозиции Эдмундс Зивтиньш.

В публикации добавили, что новый закон не запрещает слушать музыку в открытых источниках, например, на YouTube. Однако в латвийских эфирах этих песен не будет.

Также большинством голосов в Сейме было принято решении о выдачи лицензий на радиовещание только на государственном языке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что правительство Латвии одобрило законопроект о полном запрете импорта ряда товаров из России и Белоруссии. Под ограничения попали книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, а также одежда и обувь.

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