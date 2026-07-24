Путин посетил авиационный завод в Иркутской области

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 84 0

Президент ознакомился с производством пассажирского самолета нового поколения МС-21.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Первым делом глава государства посетил авиационный завод — филиал ПАО «Яковлев» Объединенной авиационной корпорации (ОАК) «Ростеха». Как сообщил корреспондент РИА Новости, Владимир Путин осмотрел производственные мощности в сопровождении главы предприятия Сергея Чемезова и губернатора региона Игоря Кобзева. В частности, президенту показали цех, где выпускается последняя модель пассажирского самолета МС-21.

Отмечается, что авиационный завод в Иркутской области — одно из крупнейших и технологически развитых самолетостроительных предприятий России. Кроме МС-21, там собирают Су-30 и Як-130.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что после Иркутска Владимир Путин планируется отправится в Омск. Там, как уточнил официальный представитель Кремля, глава государства примет участие в форуме «Россия — Казахстан».

Ранее Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Лидеру республики 24 июля исполнилось 69 лет.

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