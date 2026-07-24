«Все кончено»: президент Бангладеш подал в отставку из-за болезни

Президент Бангладеш Шахабуддин подал в отставку из-за болезни

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин объявил о своей отставке. Об этом 25 июля сообщило издание Daily Star.

В своем заявлении политик отметил, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем и на данный момент не имеет дополнительных комментариев по поводу своего решения.

«Я болен, поэтому все кончено <…> Я страдаю от различных осложнений со здоровьем. На данный момент мне больше нечего добавить», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента, Сарвар Алам, в беседе с агентством Bloomberg подтвердил, что глава государства уходит в отставку из-за ухудшения состояния здоровья.

Прежде президент Болгарии Румен Радев объявил об уходе в отставку. Согласно конституции Болгарии, в течение определенного срока Конституционный суд должен решить, подал ли президент в отставку по собственному желанию. Если на лидера страны не оказывали давление, его полномочия прекратят, а должность займет вице-президент.

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