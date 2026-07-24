«Большой механизм»: вышла новая серия «Добрых соседей» о партнерстве России и Китая

Вышла новая серия проекта «Добрые соседи» о партнерстве России и Китая

Сегодня вышла новая серия масштабного просветительского проекта «Добрые соседи». Он — о стратегическом партнерстве Москвы и Пекина в различных сферах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ruВ роли ведущего — сенатор Андрей Денисов, который раньше на протяжении девяти лет был чрезвычайным и полномочным послом в Китае. Он отметил, что сотрудничество между странами опирается на развитую политическую архитектуру. Кропотливая работа ведется на различных уровнях, и большую роль здесь играют межправительственные комиссии.

«Это большой координационный механизм, который помогает двум государствам переводить общие политические договоренности на уровень рабочего взаимодействия в деле их реализации. Через него проходят отраслевые вопросы, разного рода согласования, разрешение всевозможных разногласий — а они тоже бывают, — обмен позициями между ведомствами», — сказал сенатор, чрезвычайный и полномочный посол России в Китае (2013–2022 гг.) Андрей Денисов.

«Добрые соседи» отражают весь спектр у российско-китайского взаимодействия. Одним из партнеров проекта стал телеканал «Известия». Выпуски подкаста разместят на его цифровых ресурсах, а также в Медиакорпорации Китая.

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