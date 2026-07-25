Мэр Москвы поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС поздравил работников торговли с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие городской экономики и создание комфортной среды для жителей и гостей столицы.

«В Москве работают больше 119 тысяч объектов торговли и услуг, включая розничные магазины, торговые центры, ярмарки, рынки и множество других предприятий, обслуживающих москвичей и гостей столицы», — рассказал мэр Москвы.

Сергей Собянин сообщил, что за последние годы отрасль заметно изменилась. Благодаря цифровым технологиям москвичи оплачивают покупки смартфонами, оформляют заказы онлайн, пользуются кассами самообслуживания и услугами роботов-доставщиков.

При этом, отметил мэр, современные технологии не смогли заменить главное — радость от удачных покупок и внимательное отношение к покупателям.

«Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что создаете дружелюбную атмосферу, внимательно относитесь к потребностям горожан, наполняете улыбками фестивальные площадки», — поблагодарил градоначальник работников торговой сферы.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении строительства дорог в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно.

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