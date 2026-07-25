СК возбудил уголовное дело после удара ВСУ по базам отдыха в Запорожской области

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 140 0

На месте удара организовали комплекс следственных действий.

Фото, видео: МАКС/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки Вооруженных сил Украины на турбазы в Кирилловке Запорожской области.

«По предварительным данным, в ночь на 25 июля 2026 года вооруженные формирования Украины с помощью БПЛА атаковали расположенные в Кирилловке базы отдыха. В результате преступных действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети», — написала официальный представитель ведомства Светлана Петренко на канале Следкома в МАКС.

Точное количество жертв уточняется. На месте удара организовали комплекс следственных действий. Криминалисты ведут сбор доказательств и выясняют все обстоятельства произошедшего. СК также даст уголовно-правовую оценку действиям украинских боевиков.

Ранее восемь человек, в том числе двое детей, погибли при ударах Вооруженных сил Украины по базам отдыха в Запорожской области. Также известно о 14 пострадавших, из них трое детей, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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