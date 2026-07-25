Актера Дмитрия Поднозова проводили в последний путь аплодисментами

Актера Дмитрия Поднозова проводили в последний путь под аплодисменты. Поклонники, коллеги, друзья и близкие, собравшиеся на панихиду в театре «Особняк» в Санкт-Петербурге, устроили артисту последнюю овацию, когда машина увозила его в крематорий. Кадры публикует 5-tv.ru.

Дмитрий Поднозов скончался 20 июля 2026 года в возрасте 64 лет. Причиной стала онкологическая болезнь — еще в конце 2025 года актеру диагностировали рак легкого с метастазами в головной мозг.

За время карьеры он успел исполнить более 200 ролей в сериалах и фильмах, в том числе в самых популярных проектах, таких, как «Мажор», «Ледокол», «Чернобыль», «Тайны следствия» и «Карамора».

У артиста остались вдова, актриса театра «Особняк» Алиса Олейник, а также 27-летний сын Владимир. Коллеги вспоминают Поднозова, как прекрасного актера и достойного человека. Например, постоянная зрительница театра «Особняк» Серафима Карливенталь, которая присутствовала на гражданской панихиде, заявила корреспонденту 5-tv.ru, что Дмитрий был великим петербуржцем.

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