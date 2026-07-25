Названа причина второго блэкаута в Грузии

Блэкаут в Грузии произошел из-за отключения ключевой линии электропередачи

Причиной масштабного блэкаута в Грузии стало отключение 500-киловольтной линии электропередачи «Имерети». Об этом в беседе с «ТВ Пирвели» сообщил директор крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции Ингури ГЭС Леван Мебония.

«Отключилась 500-киловольтная линия „Имерети“. Именно через эту линию проходит основная нагрузка энергосистемы страны. После ее отключения был нарушен режим работы, и энергосистема полностью распалась», — отметил Мебония.

Электроснабжение в Тбилиси пропало в 07:30 по местному времени (06:30 по московскому времени. — Прим. ред.), в столице остановилось метро, приостановлено движение пригородных поездов. Позже подача электричества была частично восстановлена в отдельных районах города.

Это уже второй масштабный блэкаут за два дня. Первый произошел в ночь на 24 июля, когда без света осталась часть страны, включая столицу. Тогда специалисты Государственной электросистемы Грузии оперативно приступили к восстановительным работам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 24 июля проблемы с электричеством затронули и Абхазию. Вся территория республики тоже осталась без света.

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