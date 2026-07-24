Неуловимый сон: советы ученых по борьбе с ночной бодростью

Daily Mail: привычка записывать переживания на бумагу поможет нормализовать сон

Нейробиологи разработали эффективные методы для борьбы с состоянием «устал, но не могу уснуть», которое мешает миллионам людей соблюдать рекомендованный режим сна. Об этом сообщило Daily Mail.

Данный феномен характеризуется одновременным выбросом гормонов отдыха и бодрости, что проявляется в виде учащенного сердцебиения и навязчивых раздумий сразу после того, как голова касается подушки.

Доктор Лаура Боярскайте из Университета Осло подчеркивает, что хронический недосып разрушительно влияет почти на все системы организма. По ее словам, бессонница существенно повышает риски развития ожирения, сердечно-сосудистых патологий и даже деменции в долгосрочной перспективе.

Специалисты выделяют три ключевых упражнения, способных нормализовать состояние нервной системы перед сном. Первым методом является так называемая «выгрузка мозга» — привычка записывать все текущие тревоги и список дел на бумагу, что позволяет сознанию перестать прокручивать их в фоновом режиме.

Второй способ, предложенный доктором Томом Чемберсом, заключается в «артикуляционном подавлении»: человека просят беззвучно повторять простое, лишенное смысла слово, например «the» (или союз «и»), чтобы заблокировать языковые центры мозга, ответственные за внутренний монолог.

Наконец, существует метод «парадоксального намерения», когда человеку советуют попытаться изо всех сил не засыпать, лежа в темноте. Исследования подтверждают, что такая тактика снижает уровень стресса от ожидания сна и помогает организму расслабиться быстрее.

Важную роль в ночной бодрости играет гормон кортизол, уровень которого должен снижаться к вечеру, но искусственный свет и кофеин могут спровоцировать его лишний выброс.

Эксперт Джеймс Уилсон отмечает, что многие люди несут в кровать слишком большой багаж эмоционального напряжения, накопленного за день. Когда вокруг становится тихо и темно, внешние раздражители исчезают, и мозг начинает остро реагировать на внутренние стрессы.

По данным системы здравоохранения, в одной только Великобритании проблемы со сном испытывает каждый третий взрослый, что делает поиск эффективных решений жизненно важной задачей для общества. Систематическое применение предложенных учеными техник позволяет перенастроить биологические ритмы и минимизировать негативные последствия гипербдительности.

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