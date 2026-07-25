Более 40 препятствий и 15 тысяч участников: как проходит юбилейная «Гонка Героев»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 74 0

Первые команды уже преодолели дистанцию.

Фото, видео: 5-tv.ru

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«Гонка Героев» с самой длинной трассой проходит в Менделеевске

В Менделеевске проходит юбилейная «Гонка Героев», которая в этом году организована в новом формате «От рассвета до заката». Как сообщают организаторы мероприятия, в масштабном событии примут не менее 15 тысяч человек.

Первыми на трассу участники вышли в три часа утра. Последние команды завершат испытания вечером. Такой формат позволит большему числу спортсменов пройти дистанцию.

«Это очень классно, мы сегодня пробежим самую длинную дистанцию: будем десантироваться, прыгать, проползать, будет очень круто. Вы увидите, как мы взаимодействуем в команде, помогаем друг другу. Все дойдут до конца», — сказал участник мероприятия из команды Dream Team.

«Гонка Героев» в Менделеевске считается одним из самых крупных спортивных событий района. В прошлом году ее посетили около 13 тысяч человек, а участие приняли около 300 корпоративных взводов предприятий Татарстана, России и зарубежных стран. В рамках соревнований команды поборются за корпоративный кубок. Для победителей подготовлены денежные призы.

Участников ждет самая длинная трасса проекта в России — более 40 препятствий. Среди испытаний будут необычные объекты: вертолеты, трамвай, локомотив и другая техника, которая стала частью маршрута.

Оформление гонки посвятили Мексике и культовому фильму «От заката до рассвета». Также отдельные этапы расскажут о культуре народов России в рамках Года единства народов страны.

Помимо спортивной части, гостей ждут развлекательная программа, выступления музыкальных коллективов. Главным участником вечерней программы станет группа «Рок-Острова», которая отмечает 40-летие.

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