Квентина Тарантино пригласили на юбилейную «Гонку Героев» в Менделеевске

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 48 0

Режиссера позвали не случайно — в этом году соревнование связано с фильмом «От рассвета до заката».

Тарантино пригласили на Гонку Героев

Фото: © Getty Images/Tibrina Hobson / Contributor

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В Менделеевске проходит юбилейная «Гонка Героев», посетить мероприятие организаторы пригласили и голливудского режиссера Квентина Тарантино.

Участники соревнований стартовали с рассветом, а завершить дистанцию должны на закате. Именно поэтому гонка получила название «От рассвета до заката», которое связано с одноименным фильмом и творчеством Тарантино.

Жители Менделеевского района подготовили для режиссера письмо с приглашением посетить мероприятие.

«Дорогой Квентин! Надеемся, Вы сочтете наши доводы убедительными и найдете время в своем плотном графике для того, чтобы посетить Менделеевск. Уверены, он станет для вас не просто новой географической точкой на карте мира, но и обретет свой уголок в Вашей душе», — говорится в письме.

Организаторы рассчитывают, что юбилейная «Гонка Героев» примет не менее 15 тысяч человек. Ежегодно в соревнованиях участвуют около 300 корпоративных команд предприятий Татарстана, России и зарубежных стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что участники юбилейной «Гонки героев» поборются за денежные призы.

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