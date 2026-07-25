«Рок-Острова» выступят в финале юбилейной «Гонки Героев»

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 58 0

Масштабное соревнование завершится большим концертом звезд.

Кто выступит на концерте после гонки героев в 2026 году

Фото: legion-media/Дмитрий Коробейников / PhotoXPress.ru

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Хедлайнером вечерней программы пятой юбилейной «Гонки Героев» в Менделеевске станет группа «Рок-Острова», которая в этом году отмечает 40-летие.

Зрители смогут услышать самые известные композиции коллектива, в том числе «Ничего не говори» и «Белым снегом». Солист группы Владимир Захаров отметил, что участники соревнований будут пересекать финишную черту под музыку группы.

«Герои будут финишировать под звуки нашей группы, будем играть, вместе петь и заряжаться позитивом», — подчеркнул музыкант.

Кроме «Рок-Островов», на сцену выйдут Jukebox Trio, The Mood, казанская группа «ЖИВаGO», сочетающая фольклорные мотивы с электроникой и роком, а также духовой коллектив JUST BRASS.

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров подчеркнул, что традиция проводить рок-концерт после «Гонки Героев» уже несколько лет собирает полный стадион.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит юбилейная «Гонка Героев».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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