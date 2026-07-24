Расчет самоходной установки «Мста-С» российской группировки войск «Запад» уничтожил позицию и артиллерийское орудие ВСУ на краснолиманском направлении.

Расчет разведывательного БПЛА «Суперкам» обнаружил замаскированное орудие в лесополосе и передал координаты. Артиллеристы оперативно выдвинулись, развернули установку и выполнили залпы, уничтожив орудие с боекомплектом и личным составом.

Подразделения «Запада» продолжают контрбатарейную борьбу, разрушая оборонительные сооружения, уничтожая пункты управления и технику ВСУ на краснолиманском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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