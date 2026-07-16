Армия России в ночь на 16 июля ударила по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и по портовой сети в Одессе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Оружием высокой точности и ракетами наземного базирования были нанесены массированные удары по предприятию «Элмиз» в Киеве. Завод выпускает электронику, приборы и авиационное оборудование. Поражены складские помещения, используемые для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Святошинском районе Киева.

Кроме того, нанесен удар по предприятию «Сатурн» — на нем разрабатывали и производили цифровые системы связи и оборудование для радиоастрономии. Помимо этого уничтожены заводы, где производились и хранились беспилотники большой и средней дальности.

В Одесской области российские войска атаковали инфраструктуру портов «Одесса» и «Южный», которые использовались для приема, хранения и перевалки военных грузов, а также горюче-смазочных материалов (ГСМ). Кроме того, на подходе к гаваням были уничтожены морское судно и быстроходный катер.

Ранее армия России уничтожила логистические центры ВСУ и базы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также были уничтожены точки дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников в 153-х районах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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